纽约联储总裁称美国大选后的市场走势不影响美联储政策计划（更新版）

(新增财政政策评论及市场背景)

路透纽约11月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位颇具影响力的官员周五称，在考虑升息计划时，美国大选后的市场反应并不令人担心，因债市下跌和美元上涨似乎是受到对美国政府新政预期的驱动。

“市场走势看似与经济政策发展趋势的预期调整相一致，”纽约联储总裁杜德利在记者会上称，“所以我不认为金融市场现在的走势给货币政策带来忧虑。”

美元周五升至近14年最高点，公债收益率继续大幅攀升，延续特朗普胜选以来的强劲走势，因特朗普意外胜选增强了他的基建支出及减税措施将提振美国经济的预期。

特朗普在竞选时还承诺将重新协商或中止国际贸易协定，分析师认为这将打压经济。

当被问及特朗普关于提升经济增速至约4%的承诺时，杜德利表示那是“有可能的”，但“不同寻常”，因为那将需要就业和生产率大幅提高。

杜德利是美联储主席叶伦的亲密盟友。他表示，自由贸易一般而言有利于经济。

美联储决定何时升息时将考虑金融条件、通胀、就业及其他因素。多数官员预计12月采取行动。

“我们真的不是特别清楚(财政)政策方面将会怎样，”杜德利称，“在政策实际确定之前，不要贸然得出结论是非常重要的。”(完)