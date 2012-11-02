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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 2日 星期五 13:55 BJT

纽约市长布隆伯格支持奥巴马连任

美国纽约市长布隆伯格(Michael Bloomberg)周四表示支持奥巴马总统竞选连任，尤其是飓风桑迪刚给纽约造成破坏性袭击之际，奥巴马在处理气候变化上的良好记录显得尤为重要。布隆伯格表示，奥巴马在削减碳排放方面已经采取了重要举措。路透

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