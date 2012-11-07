版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 11月 7日 星期三 13:16 BJT

美国大选奥巴马赢得连任---美媒

据美国数个电视网络周二报导，现任总统奥巴马战胜共和党候选人罗姆尼，获得连任。奥巴马赢得大选，可确保继续实施医疗保健和金融行业改革法规，并可能提高富人税负。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐