美国多家电视网络称奥巴马赢得连任

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿11月6日电---美国数个电视网络周二报导,尽管经济低迷且失业率高企,现任总统奥巴马仍战胜共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney),获得连任.
奥巴马赢得大选,可确保继续实施医疗保健和金融行业改革法规,并可能提高富人税负.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张涛
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