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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 13:12 BJT

美国多家电视网络称奥巴马赢得连任

路透华盛顿11月6日电---美国数个电视网络周二报导,尽管经济低迷且失业率高企,现任总统奥巴马仍战胜共和党候选人罗姆尼(Mitt Romney),获得连任.

奥巴马赢得大选,可确保继续实施医疗保健和金融行业改革法规,并可能提高富人税负.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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