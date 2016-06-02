香港《信报》：希拉莉乏＂黎明智慧＂ 股市眼光看美大选

6月2日 - （6月2日社评）

在美国总统提名战即将尘埃落定之际，两党大热不约而同被翻旧账。笃定成为共和党候选人的特朗普，因十多年前开办＂特朗普大学＂而惹上官非；新惹的麻烦则是当局发现他为了竞选活动，封闭了纽约特朗普大楼内本来辟作公众用途的中庭范围，不许市民和游客进入，此举涉嫌违反规例，纽约市政府正展开调查。另一边厢，民主党热门希拉莉以私人电邮账户处理公务一事，没完没了继续发酵。

白宫之争快到短兵相接阶段，对决双方互揭疮疤，在西方民主大国犹如家常便饭。然而，这次美国大选最＂引人入胜＂之处，在于特朗普令人意想不到的气势和持久力，非但颠覆了政治不正确者竞选必败的传统观念，一些以选战预测能力非同凡响见着的＂政情占卜家＂，如2008和2012年两次总统选举统计绩效近乎完美的＂神奇小子＂席尔瓦（Nate Silver），在特朗普这个＂政治怪胎＂面前亦一筹莫展，对其选情评估大错特错。难怪连很懂宇宙的英国天文物理学大师霍金（Stephen Hawking）也说，完全不懂为什么特朗普能够那么受欢迎。

在共和党参选人陆续退出前，席尔瓦曾认定特朗普不过刹那光辉，且＂批死＂这位富商顶多只有百分之五机会赢得党内提名。事实当然不是这样，特朗普在连场初选愈战愈勇，如今更已稳获提名所需的1,237张党代表支持票，距取得问鼎白宫入场券仅半步之遥。

然而，提名战大跌眼镜并未令席尔瓦对特朗普选情改观。这位八年前预测五十州战果仅失一州、四年前五十州全中的＂统计达人＂认为，特朗普入主白宫的机率只有百分之二十五，较根据博彩网站Paddy Power赔率推算出来的百分之三十三还要低。换句话说，在往绩骄人的统计专家与无宝不落的政治赌客眼里，希拉莉11月当选总统乃意料中事，特朗普＂跑出＂则属爆冷赛果。

美国国务院上周三发表的核查报告虽作出希拉莉违反内部守则的论断，却未提及这位前国务卿（据闻也是一名电脑盲）曾触犯任何法例，但事件已令希拉莉陷入诚信危机；向来得势不饶人的特朗普，焉有不趁机穷追猛打之理？用政治学术语来说，希拉莉的＂事件风险＂（event risk）甚高，对选情影响不容低估。

电邮风波扰攘多时，公众早已知情，关键因此不在＂丑闻＂本身，问题显然出于希拉莉对事件敏感度不足，非但没有及早承认疏忽和表达悔意，在联邦调查局（FBI）介入后，仍然选择含糊其词不尽不实，任由事件逐步闹大。

联邦调查局局长科米（James Comey）说得明白，大选当前不会影响FBI的调查工作；那等于说，局方若掌握足够证据，司法部向希拉莉提出起诉的可能性不能排除。事情一旦发展至这个地步，不管当局在她获提名前或后采取行动，对民主党来说都是噩耗，跟把总统宝座拱手让给特朗普所差无几。

美国民情非身处万里之外的港人可以充分理解，但不久前发生的黎明演唱会帐篷事件，清楚示范当事人若能第一时间承认过失并设法亡羊补牢，往往可大事化小甚至转危为机，把一场不折不扣的公关灾难变作最佳宣传。＂过气天王＂一夜间誉满全城，靠的还不是承担责任的勇气？从电邮事件曝光以来希拉莉的表现可见，这点简单道理，正是克林顿夫人这类对颜面珍而重之的＂政坛贵族＂最搞不明白的。

以投资者眼光看美国大选，特朗普从参选第一天起已口出狂言＂噏得就噏＂，然而此等对一般政客形同＂自杀＂的出位言论，不仅没有危及特朗普的支持度，其锐气反而与日俱增。特朗普若是一只股票，所有坏消息已在提名战阶段尽出，惟此＂股＂抗跌力惊人，兼游刃有余屡创新高。

反观希拉莉，最新民调虽显示她轻微落后，但统计专家和政治赌客仍把注码押在她身上。希拉莉倘若也是一只股票，在坏消息陆续有来之下，市场给予这位前第一夫人的＂估值＂，是否有偏高之嫌？（完）