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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 28日 星期四 13:55 BJT

共和党人桑托勒姆宣布参加2016年美国总统大选

美国共和党人里克·桑托勒姆(Rick Santorum)周三宣布参加2016年美国总统大选，承诺要恢复美国中产阶级工人的经济实力。现年57岁的桑托勒姆在老家宾夕法尼亚州的卡伯特宣布参选，他强调自己来自工薪阶层。桑托勒姆是前宾夕法尼亚州参议员。桑托勒姆曾参加过2012年美国总统选举。路透

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