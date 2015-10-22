拜登宣布不竞选美国总统 希拉里获党内提名几率上升

美国副总统拜登周三称自己不会参加2016年总统竞选，这为希拉里获得民主党党内提名扫清了最大的潜在障碍。拜登说：“尽管我不会参选，但我也不会沉默。”他表示将明确而有力地表达自己的观点，尽可能地为民主党和国家的未来发挥自己的影响力。希拉里的发言人称，希拉里在拜登宣布他的决定后与拜登通话。路透