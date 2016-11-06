华盛顿邮报-ABC民调显示希拉里支持率为48%高于特朗普的43%

路透11月6日 - 周日早间公布的最新华盛顿邮报-ABC民调显示，民主党总统候选人希拉里的支持率比共和党候选人特朗普领先5个百分点。

该调查周五显示的希拉里和特朗普的支持率分别为47%和44%。

调查称，希拉里拥有坚定支持的优势，她的支持者中有55%表示他们主要支持希拉里，而支持特朗普的选民中只有43%主要支持他，更多支持特朗普的选民表示，他们“主要反对希拉里”。(完)