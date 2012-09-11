罗姆尼“多金”或成选举软肋？

路透弗吉尼亚州9月11日电---52岁的哈里斯（Sheryl Harris）曾经两次投票给共和党人小布什。她是浸信会教徒，总统奥巴马明明是基督徒，她却认定了奥巴马是穆斯林。

那麽在今年的总统选举中，她是不是就会支持罗姆尼呢？根本就不。

哈里斯就职于林奇堡一家老人活动中心，年收入2.8万美元。她说：“罗姆尼会帮助那些上流社会的人。他根本就不认识老百姓，也许给他家打扫卫生的人算是个例外。”

她打算投票给奥巴马，她说：“至少他不是在充满铜臭的家庭中长大的。”

像哈里斯这样的中低收入人群，是今年总统大选中的重大不确定性，可能成为两大摇摆州弗吉尼亚州和北卡罗来纳州选举结果的决定因素。

在林奇堡，很多人忘不了罗姆尼随便开口就跟德州州长打赌1万美元，也忘不了他无意中提到夫人的“两辆凯迪拉克”。而民主党在弗吉尼亚的选举造势活动中，更抨击罗姆尼在开曼群岛的投资，以及他不愿透露退税清单的事。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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