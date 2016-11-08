希拉里较特朗普领先四个百分点--华盛顿邮报/ABC新闻

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透华盛顿11月7日 - 在ABC新闻/华盛顿邮报周一公布的调查中，民主党总统候选人希拉里领先共和党候选人特朗普四个百分点；目前距美国总统大选还有一天。
在对美国1,763名可能参加投票的选民调查中，47%的受访者称他们支持希拉里，43%称支持特朗普。据华盛顿邮报，这一民调误差幅度为正负2.5个百分点。
稍早彭博政治-SELZER & Co公布的调查中，希拉里领先特朗普三个百分点。 (完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。