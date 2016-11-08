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时事要闻 | 2016年 11月 8日 星期二 08:09 BJT

希拉里较特朗普领先四个百分点--华盛顿邮报/ABC新闻

路透华盛顿11月7日 - 在ABC新闻/华盛顿邮报周一公布的调查中，民主党总统候选人希拉里领先共和党候选人特朗普四个百分点；目前距美国总统大选还有一天。

在对美国1,763名可能参加投票的选民调查中，47%的受访者称他们支持希拉里，43%称支持特朗普。据华盛顿邮报，这一民调误差幅度为正负2.5个百分点。

稍早彭博政治-SELZER & Co公布的调查中，希拉里领先特朗普三个百分点。 (完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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