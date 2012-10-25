罗姆尼在最新民调中略微领先奥巴马

路透/益普索周三发布的每日跟踪民调显示，美国共和党总统候选人罗姆尼目前支持率较现任总统奥巴马领先1个百分点，双方难见高下。最新结果中，罗姆尼以47%的支持率领先于奥巴马的46%，逆转周二民调结果，但如此小的差距从统计角度看意义不大。路透