特朗普在总统大选民调中略微领先希拉里--路透/益普索

路透纽约7月26日 - 据路透/益普索周二公布的民调显示，共和党总统候选人特朗普领先民主党对手希拉里两个百分点，5月初以来第一次领先。

特朗普上周在克利夫兰为期四天的共和党全国代表大会上接受共和党提名为总统候选人。而本周希拉里的费城提名大会，则因民主党内分裂和一名高官辞职而蒙上阴影。

7月22-26日的民调发现，39%的可能选民支持特朗普，37%支持希拉里，而24%谁也不支持。这项调查的置信区间为4个百分点，这意味着两位候选人目前支持率可谓不相上下。

希拉里周五领先3个百分点，也在置信区间之内。(完)