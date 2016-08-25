（重发）独家：希拉里在关键摇摆州领先特朗普 选举赢面较大--调查

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
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路透纽约8月24日 - 根据路透/益索普在各州的调查，如果现在就举行美国大选，则民主党候选人希拉里克林顿可能赢下佛罗里达、俄亥俄、弗吉尼亚这三个关键摇摆州，并且有95%的机率打败共和党候选人特朗普，成为美国第一位女总统。
这项结果综合了各种民意调查，并对不同选举情境下的投票行为进行了分析。结果显示，在直接投票的情形中，希拉里目前领先特朗普六个百分点，在19个州中也是居于领先，其中包括对选举结果举足轻重的人口密集州。
目前情形下，希拉里至少可赢得268张选举人团票，仅需再两张即可入主白宫。平均而言，她将以108张选举人团票的优势获胜。
而特朗普虽将赢下至少21个州，但当中有许多是人口较少的州，他最低可得到179张选举人团票。(完)
(编译 李婷仪)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。