（重发）独家：希拉里在关键摇摆州领先特朗普 选举赢面较大--调查

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路透纽约8月24日 - 根据路透/益索普在各州的调查，如果现在就举行美国大选，则民主党候选人希拉里克林顿可能赢下佛罗里达、俄亥俄、弗吉尼亚这三个关键摇摆州，并且有95%的机率打败共和党候选人特朗普，成为美国第一位女总统。

这项结果综合了各种民意调查，并对不同选举情境下的投票行为进行了分析。结果显示，在直接投票的情形中，希拉里目前领先特朗普六个百分点，在19个州中也是居于领先，其中包括对选举结果举足轻重的人口密集州。

目前情形下，希拉里至少可赢得268张选举人团票，仅需再两张即可入主白宫。平均而言，她将以108张选举人团票的优势获胜。

而特朗普虽将赢下至少21个州，但当中有许多是人口较少的州，他最低可得到179张选举人团票。(完)