特朗普支持率落后希拉里8个百分点--路透/益普索民调

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约10月11日 - 最新汤森路透/益普索民调结果显示，共和党总统候选人特朗普支持率进一步落后于希拉里，目前已经比后者低8个百分点；五分之一的共和党人认为，他关于女性的粗俗言论让他失去了担任总统的资格。
这场全国追踪式民意调查是在周日晚间第二次总统竞选辩论后进行的。在这场辩论中，特朗普不得不为2005年一份视频中他的言论作出解释。这份视频在上周五首次曝光，特朗普将之称作“更衣室内对话”般的玩笑话，并向美国人民道歉。
周二公布的这项调查结果显示，希拉里对特朗普的领先优势周一扩大至8个百分点，上周为5个百分点。
调查中受访者在被问到将会选谁时，45%可能去投票的人表示会支持希拉里，37%支持特朗普。另有18%表示谁也不支持。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。