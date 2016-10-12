特朗普支持率落后希拉里8个百分点--路透/益普索民调

路透纽约10月11日 - 最新汤森路透/益普索民调结果显示，共和党总统候选人特朗普支持率进一步落后于希拉里，目前已经比后者低8个百分点；五分之一的共和党人认为，他关于女性的粗俗言论让他失去了担任总统的资格。

这场全国追踪式民意调查是在周日晚间第二次总统竞选辩论后进行的。在这场辩论中，特朗普不得不为2005年一份视频中他的言论作出解释。这份视频在上周五首次曝光，特朗普将之称作“更衣室内对话”般的玩笑话，并向美国人民道歉。

周二公布的这项调查结果显示，希拉里对特朗普的领先优势周一扩大至8个百分点，上周为5个百分点。

调查中受访者在被问到将会选谁时，45%可能去投票的人表示会支持希拉里，37%支持特朗普。另有18%表示谁也不支持。(完)