特朗普与希拉里初步开票各有斩获 关键州结果尚未出炉

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透纽约11月8日 - 美国共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里在周二大选的初步开票结果中各有斩获。特朗普一如预期拿下印第安纳州、肯塔基州与西弗吉尼亚州；希拉里则是取得佛蒙特州。
两人在这四个州的胜负都在预期之中，并不特别具有重要性。希拉里在选前的民调微幅领先特朗普，两人的主战场在弗吉尼亚州、乔治亚州、俄亥俄州与北卡罗莱纳州，不过初步开票结果仍相当有限。
北卡州选委会延长德罕郡(Durham County)的八个投票站投票时间，因为出现技术性错误导致选民等候过久。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。