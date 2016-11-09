特朗普与希拉里初步开票各有斩获 关键州结果尚未出炉

路透纽约11月8日 - 美国共和党总统候选人特朗普与民主党候选人希拉里在周二大选的初步开票结果中各有斩获。特朗普一如预期拿下印第安纳州、肯塔基州与西弗吉尼亚州；希拉里则是取得佛蒙特州。

两人在这四个州的胜负都在预期之中，并不特别具有重要性。希拉里在选前的民调微幅领先特朗普，两人的主战场在弗吉尼亚州、乔治亚州、俄亥俄州与北卡罗莱纳州，不过初步开票结果仍相当有限。