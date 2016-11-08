美国总统选举与利率不确定性刺激了黄金销售

路透纽约11月7日 - 交易员表示，美国周二总统选举结果的不确定性，以及美国可能在12月升息，提振了美国市场对于黄金与白银的需求。

黄金是传统的避险工具，投资者通常会在存在不确定性的时期买进。几名分析师曾预测，如果美国共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)赢得周二的选举，则金价将会大涨。但如果民主党总统候选人希拉里克林顿获胜，则金价的涨幅会比较小，甚至会下跌。

“围绕这次选举...以及他们是否会升息的不确定性，正在带来黄金买盘，”总部在达拉斯的贵金属交易商Dillon Gage Metals中负责贵金属投资服务的执行副总裁Walter Pehowich表示。

Pehowich周一表示，自9月中旬以来，Dillon Gage的黄金销售增长了10%左右，白银销量增长了5.7%。Dillon Gage自2015年9月以来未曾遇到过这种销售增长，当时价格跌至了多年低点，黄金与白银销售分别较三个月前大增了22%和13%。

“在9月中旬以前，我们的销售实际上是下降了，因此趋势已经逆转，”Pehowich表示，并称Dillon Gage为大选之后的市场动荡做好了准备。

交易商表示，对于美联储在下个月是否进行一年来首度升息的不确定性，也助长黄金与白银的销售。上周末段，联邦基金利率期货暗示，交易员认为美联储在12月会议升息的机率为67%。

“这一周(黄金与白银)的需求较上周全面增加了25%，”纽约Manfra, Tordella & Brookes总裁Roy Friedman表示。

“需求的增长...来自于私人投资者透过机构投资者找上我们，要买黄金与白银。”

美国铸币局10月美国鹰金币销售较上月激增23%，同期的美国鹰银币销售也劲扬逾一倍。

今年一整年，投资者一直相当积极透过上市交易基金(ETF)买进金银。

上月底，路透所追踪的八个黄金ETF持仓达到逾三年来最高水平；与此同时，路透追踪的六个白银ETF持仓在10月底达到纪录高位。(完)