美国大选特朗普与希拉里在俄亥俄、佛罗里达等州激烈争夺

路透纽约11月8日 - 美国民主党总统候选人希拉里克林顿与共和党候选人特朗普周二在一些关键州争夺激烈，不过稍早的民调显示希拉里略占优势。

美国50个州中有半数以上已结束投票，俄亥俄、佛罗里达、北卡罗来纳州、新罕布什尔以及佛吉尼亚州形势并不明朗。这些州对于决定谁将获胜可能非常重要。

一开始两位候选人均顺利拿下各自原本预计就会获胜的州。特朗普赢得保守派占多数的南部和中西部几个州，希拉里则横扫东海岸的一些州以及中西部的伊利诺伊州。

这些胜利早在意料之中，在这场全国性的角逐中也并不特别重要。

要达到胜选所需的270张票，希拉里可以有多种选择，而特朗普则必须拿下约六个摇摆州。

特朗普周二表示，他看到了关于投票违规的报导，重提不接受大选结果的可能性。他没提供多少细节，路透无法立即证实是否存在这些投票问题。(完)