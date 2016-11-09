美国大选特朗普在几个关键州意外获胜 全球市场紧张不安（更新版）

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
(新增细节)
路透11月8日 - 美国共和党总统候选人特朗普周二在佛罗里达和俄亥俄等摇摆州意外获胜，这为他通往白宫开辟了道路，并令押注民主党候选人希拉里获胜的全球市场紧张不安。
特朗普拿下了佛罗里达、俄亥俄和北卡罗来纳州。目前50个州中已有49个州结束投票，特朗普在密西根、新罕布什尔和威斯康辛州也稍微领先，使他在赢得270张选举人票的进程中明显占有优势。
两名候选人目前均未拿下270张选举人票，但希拉里必须拿下包括宾夕法尼亚、密西根以及内华达或新罕布什尔等剩余关键州的多数州。
特朗普赢得保守派占多数的南部和中西部几个州，希拉里则横扫东海岸的一些州以及中西部的伊利诺伊州。
媒体预测，截至0440GMT特朗普拿下244张选举人票居于领先，希拉里则取得了209张选举人票。 (完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
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