美国大选特朗普在几个关键州意外获胜 全球市场紧张不安（更新版）

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路透11月8日 - 美国共和党总统候选人特朗普周二在佛罗里达和俄亥俄等摇摆州意外获胜，这为他通往白宫开辟了道路，并令押注民主党候选人希拉里获胜的全球市场紧张不安。

特朗普拿下了佛罗里达、俄亥俄和北卡罗来纳州。目前50个州中已有49个州结束投票，特朗普在密西根、新罕布什尔和威斯康辛州也稍微领先，使他在赢得270张选举人票的进程中明显占有优势。

两名候选人目前均未拿下270张选举人票，但希拉里必须拿下包括宾夕法尼亚、密西根以及内华达或新罕布什尔等剩余关键州的多数州。

特朗普赢得保守派占多数的南部和中西部几个州，希拉里则横扫东海岸的一些州以及中西部的伊利诺伊州。

媒体预测，截至0440GMT特朗普拿下244张选举人票居于领先，希拉里则取得了209张选举人票。 (完)