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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 25日 星期二 11:47 BJT

罗姆尼发言人称奥巴马政府应将中国列为汇率操纵国

美国共和党总统候选人罗姆尼的发言人周一称，奥巴马政府应该在10月15日公布的财政部半年度报告中正式宣布中国是汇率操纵国。该发言人称，若罗姆尼当选，将在上任第一天就着手将中国列为汇率操纵国。美国财政部发言人未透露是否会按时公布这份非常敏感的报告。

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