美国共和党正式提名罗姆尼为总统候选人

美国共和党周二正式提名罗姆尼为总统候选人，在总统大选中挑战现任总统奥巴马。共和党人在该党大会上对奥巴马的经济领导力进行了激烈抨击。现距美国11月6日的总统大选约两个月，当前民调显示，罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下。