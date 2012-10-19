奥巴马就女性权益保护攻击罗姆尼

美国总统奥巴马周四在新罕布什尔州举行的竞选活动中，就女性权益保护向共和党总统候选人罗姆尼发起攻击，称後者未明确阐述对一部保证男女同工同酬法律的支持。罗姆尼的发言人反驳这是误导性的攻击信息，以便转移公众注意力。路透