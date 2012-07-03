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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 3日 星期二 08:43 BJT

罗姆尼需要更好的竞选团队才有望战胜奥巴马--默多克

新闻集团董事长默多克在Twitter上称，罗姆尼如果想在11月的美国总统大选中打败奥巴马，他需要更好的竞选团队。默多克写道，“上周见了罗姆尼。如果他不放弃团队中的一些人，招募一些真正的专业人士，将很难打败奥巴马。不乐观。”他还表示，“美国大选是对奥巴马的公投，其他都不重要。”

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