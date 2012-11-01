奥巴马罗姆尼争夺“摇摆州” 奥巴马略占上风

周三公布的路透/益普索民调结果显示，美国现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼在四个关键“摇摆州”的竞选难解难分，奥巴马在其中两个州有微弱优势。这四个州包括俄亥俄、科罗拉多、弗吉尼亚和佛罗里达。 对罗姆尼来说，若无法在俄亥俄州胜出，赢得大选将非常困难。