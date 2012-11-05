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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 5日 星期一 10:30 BJT

奥巴马与罗姆尼冲刺最後48小时 选情胶着胜负难料

美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周日开始冲刺最後48小时，努力争取几个摇摆州选民的支持。二者目前支持率非常接近，大选结果难以预料。民调结果显示，二者在全美的支持率不相上下，不过奥巴马似乎在几个摇摆州略占优势。路透

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