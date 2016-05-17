特朗普称不大可能与卡梅伦有良好关系（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
（新增更多细节。）
路透伦敦5月16日（记者 Guy Faulconbridge/Kate Holton） - 美国共和党总统参选人特朗普称，他不大可能与英国首相卡梅伦有友好关系，因为卡梅伦称特朗普建议暂时禁止穆斯林进入美国的言论是“分裂性的、愚蠢和错误的”。
卡梅伦在英国议会就特朗普有关穆斯林的上述言论对其进行批评，并表示，如果特朗普来访，全英国人都会团结起来反对他。
“看似我们不会拥有非常友好的关系，谁知道呢？”特朗普对英国ITV电视台说道。采访于周一播出，当时他被问及若赢得美国总统大选，与卡梅伦的关系会如何。
“首先，我不愚蠢，好吧；我现在就能告诉你，恰恰相反。其次，有关分裂的说法：我认为自己并非是制造分裂的人。我是个维护团结的人，不像是我们现在的总统，”特朗普说道，他所指的是奥巴马。
卡梅伦的发言人称，首相坚持他原来的说法。
该发言人称，无论谁当选美国总统，卡梅伦都将与之合作，并致力于维护两国的特殊关系。
“首相已经非常清楚地说明了他对特朗普言论的看法。他不能苟同，”该发言人说道。“他仍认为阻止穆斯林进入美国是分裂性的、愚蠢和错误的。他坚持自己的说法。”（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。