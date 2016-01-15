专访：阿联酋亿万富豪称若特朗普胜选 海湾资金可能撤出美国

路透迪拜1月14日 （记者 Hadeel Al Sayegh） - 阿联酋亿万富豪哈勃图（Khalaf Al Habtoor）对路透表示，若特朗普在今年晚些时候赢得美国总统大选，海湾阿拉伯国家可能会撤出在美国数以十亿美元计的投资。

特朗普此前有关暂时禁止所有穆斯林进入美国的言论在全球招致广泛批评。

哈勃图称，美国“将失去生意，人们会取消在那里的任何投资计划，我确信这一点”。哈勃图是Al Habtoor Group（AHG）的董事长，一度曾支持特朗普竞选。

“因为如果你不希望我待在你们国家，那我怎么能在那里投资并把钱放在那儿。因此人们将会撤资，这将导致美国流失工作机会。”

AHG是阿联酋最大的家族企业之一，投资领域包括汽车、酒店和建筑业。AHG计划今年投入20亿迪拉姆（5.446亿美元）在美国和欧洲的酒店业进行收购。

如果其他海湾投资者也持类似观点，计划在美投资的数以十亿美元计海湾资金可能会有撤走的风险。

据美国-阿联酋商业委员会网站上公布的数据，阿联酋是2014年美国在中东的最大贸易伙伴，双边贸易额达250亿美元。

哈勃图起初支持特朗普竞选总统，他8月9日曾在阿联酋报纸《The National》上发表评论文章称，他“相信他（特朗普）是美国总统的合适人选”。

“我以前支持特朗普先生是因为他是一名非常成功的商人，他很精明。我认为美国目前需要一名成功的商人，而非政客，”哈勃图说道，并称对特朗普的言论感到意外。（完）