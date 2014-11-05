美国共和党在期中选举大获全胜 奥巴马承诺打破政治僵局

路透华盛顿11月5日 - 美国总统奥巴马周三承认，在国会期中选举大获全胜的“共和党人度过了一个美好的夜晚”，他并称选民传递出一个信息，即他有责任打破华盛顿的政治僵局。

共和党在周二的选举中掌控了参议院，并在众议院取得了该党逾60年来最大的多数优势。共和党还赢得了36个州中逾半数的州长选举。

奥巴马计划周五在白宫会晤国会民主共和两党领袖，共谋新的政治版图。

他周三与即将成为参议院新的多数派领袖麦康奈尔、众议院议长贝纳就行了交谈。

在稍早的记者会上，麦康奈尔表示他认为奥巴马有意推动贸易协议和税改，这是造成华盛顿政治僵局的两个问题。

随着选举结果出炉，美元兑日圆攀升至七年高点，美股道指和标普500指数创纪录最高收位，反映出市场对利好能源和其他企业政策的信心。

**共和党在众议院赢得逾60年来最大的多数优势**

当新国会1月履职时，共和党在众议院所占的多数席次，将是杜鲁门总统在1940年代末首个任期以来最大的多数优势。

共和党重新得势，将迫使奥巴马收敛自己的抱负，他原本想要实施一些无需国会批准的行政措施，以及可能获得两党支持的计划，比如贸易协议和税改。

这还将考验奥巴马与重获控制权的反对党之间达成妥协的能力。自奥巴马2008年首度入主白宫以来，他的立法议程一直遭到反对党的阻挠。四年任期过后，奥巴马在2012年成功获得连任，这也是他最后一个任期。

首先会面临的考验之一可能是有关批准Keystone XL(TRP.TO)连接加拿大原油管道的议案，奥巴马曾表示对此计划持保留意见。共和党参议员John Hoeven周三在接受专访时表示，他有足够把握在2015年初通过一项议案，该议案将批准TransCanada迟迟没有进展的80亿美元油管项目。

能源市场希望共和党掌控参议院后，会带头改革原油和天然气出口法，促使奥巴马政府在更宽泛的新贸易协议中纳入能源出口的内容。

参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)将取代参议院民主党领袖里德担任参议院多数党领袖。雷德是奥巴马最重要的政治盟友之一，2010年曾帮助奥巴马的医保法案在参议院获得通过。

此次改选前，民主党和共和党在参议院分别占据53席和45席，另外还有两个独立席次。但如今共和党以52席对45席反超民主党，外加两个独立席次，路易斯安那州的参议院席次角逐将在12月6日第二轮决胜选举中见分晓。

周二选举前共和党以233席对199席的优势掌控众议院。NBC News预计，所有投票计数完成后，共和党席次将在244-249位之间。(完)

(编译 张荻/李爽 审校 白云)

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