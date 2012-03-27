美大选在即：投资者该想想何去何从

2012年3月20日，伊利诺州，一名男子站在美国国旗旁。投资者尚未对11月的美国大选着急上火，但他们可能很快就坐不住了。 REUTERS/Jim Young

记者 Steven C. Johnson

路透纽约3月26日电---投资者尚未对11月的美国大选着急上火.但他们可能很快就坐不住了.

投资策略师表示,这次选举结果将非常重要:新政府必须解决赤字问题,并开始控制美国债务,否则美国信用评级有可能被进一步调降.降级可能削弱美元在全球金融市场中的统治地位.

这意味着新政府需要在削减支出和税制改革方面做出困难的决策.而在此微妙时期,只要走错几步,就可能断送脆弱的经济复苏.要知道,美国经济刚刚走出金融危机之後的低迷状态.

那麽,投资者该怎麽办呢?奥巴马连任对於税赋政策意味着什麽?共和党大胜最好,还是民主党大胜最好?如果两党分别执掌白宫和国会,他们能否学会如何再度共事?下面讨论如何应对可能出现的四种情形.

**奥巴马连任,国会由两党分别把持或者由共和党一家掌控**

2011年的政治僵局差点导致美国陷於违约境地,如果选举产生同样的结果,金融市场可能下滑.

"如果人们坚守立场,则对立情况势必加剧,这对於市场来说可能是最糟糕的结果,"波士顿Eaton Vance的副总裁兼投资组合经理Eric Stein表示.

多数分析师认为,美国要想实现长期健康的财政,唯一选择是削减赤字.在2011年9月截止的财政年度,美国赤字高达1.3万亿(兆)美元.

如果经济萎靡不振,则赤字问题的解决可能会延後一段时间,而美国政府可拖延的时间有限.最起码,政府应该提出一个可信的较长期计划,让市场保持镇静.

如果没有这样的计划,不但穆迪和惠誉几乎肯定会追随标准普尔调降美国的AAA评级,而且这三大评级公司都可能考虑再次降评.这可能推动借款成本上涨,进而遏制经济成长.

以前,市场通常喜欢总统职位和国会由两党分别执掌,认为这样可以防止华盛顿过多地干涉商业.

但如果这次选举之後延续目前的政治格局,则1.2万亿美元的自动削减支出计划将於明年开始启动,而布什(布希)政府推出的收入、股息、房产和资本利得暂时减税政策将到期,许多人的负担将因此加重.

"如果国会不愿意妥协,不愿意解决赤字问题甚至不愿意碰这个问题,将会损及美元,进而打击国际公司及跨国公司,"投资顾问公司DowBull.com的美国策略师Marc Pado表示.

有些人担心,这种不确定性可能导致今年股市全面回落,尤其是如果投资者决定了结获利的话.如果继续持股,投资者2013年可能会缴纳更高的资本利得税或股息税.

但是,不应该假设一定会出现政治僵局.奥巴马连任应该没什麽顾虑.在第二个任期,他在与共和党打交道时会有更大的灵活性.而共和党本身也不想落得阻碍解决赤字问题的骂名.

赢家与输家:美国公债与美元将面临较高风险.股市也很可能受挫,但医疗保健类股会因奥巴马胜选而受益.Tiffany (TIF.N)等奢侈品商店可能因税赋上升而受到打击.

**共和党入主白宫,国会由两党分别把持**

这种结果同样令那些担忧政治僵局的人不安.即使无法继续入主白宫,但如果掌控参议院,民主党也可对新任共和党总统的政策构成阻碍.

多数投资者和评级机构称,需要作出一些努力,来解决政府福利、养老金和医疗支出问题.

共和党更愿意削减福利支出以减税.但削减那些被广泛视为"特定福利"计划的支出并不受欢迎,民主党或将抵制任何重大调整.

Baring资产管理公司的Wilde指出,此前英国可信的财政改革为该国政府赢得了时间,美国可能也存在类似的机会.

如果两党展现出适当的合作态度,削减企业税的机率就更大,增加富裕阶层税赋的可能性则下降,这将有助於提振股市.

不过,税收漏洞有可能收紧,以便为此买单,而且削减支出可能威胁到经济成长.

危险在於,减税可能无法激发商界的活力,且经济或由於撙节政策而重新陷入衰退.

赢家与输家:投资者的境况会与奥巴马连任而国会由两党分别把持的情形极其相似:谨慎对待美国公债直至解决赤字问题的前景明朗,对冲美元下跌,并慎重看待科技类股等高beta值的成长题材股票.藏身于防御类股,如生产和销售消费必需品的公司可能更有利.

Pado称,若罗姆尼当选,则很可能利好洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)等国防类股,因其更可能尽力避免该领域受到严苛减支计划的冲击.共和党对奥巴马医疗保险改革的敌对态度,或打压某些医疗卫生类股.

**共和党赢得白宫宝座并控制国会**

一开始市场可能把共和党大胜视为显然是最有利企业的结果.美国股市和美元可望上涨.

若共和党赢得总统宝座,无论是罗姆尼(Mitt Romney)还是桑托伦(Rick Santorum),在有国会的支持下,控制政府支出的赢面都较大.那将获评级机构和投资者的赞许.

外界较不担心共和党政府会调高股息红利税和其他资本利得税,或针对富人课徵更高的税,尽管可能将消除一些徵税漏洞.

众人还预期监管方面有所削减,包括奥巴马健康和金融业改革的主要部分或能撤回.

"要让经济景气良好,需具备一些要素.其中一项就是低支出,另一项则是低税.第三项肯定是政策方面."Bradley Woods的Dan Ripp称.

但由於担心共和党掌控的华府在削减开支上可能做过头且速度过快,且减税对经济提振的效应将不足以抵销经济受到的影响,这些疑虑将冲淡华尔街一开始的乐观情绪.

"短期而言市场(对共和党大胜)将正面回应."Wells Fargo Private Bank投资策略主管Ron Florance指出."但长期来说仍归结于政策有多严谨."他说."事实上,无论是一党独大还是分立,如果市场认为没有走在让债务问题受控的轨道上,固定收益市场料严重受苦."

不属任何党派的尽责联邦预算委员会(Committee for a Responsible Federal Budget)表示,三位主要共和党参选人所提的减税计画全都将增加国家债务.

延长布什时代的减税政策可能也是如此.

"可惜适当的解决办法是,逆转所有布什的减税政策."Pado说."那不是任何人希望看到的答案,但却是适当的答案."

共和党囊括府会也可能引发对美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未来动向的质疑.贝南克的任期将於2014年届满,但他也可能因为在共和党政府下缺乏支持而更早卸职.

无论美联储是否由贝南克掌舵,操作调度的余裕可能都会减小.日前共和党在众议院提议,打算将美联储的职能限制于抗击通胀,而非当前既抗击通胀、又追求充分就业的双重任务.

若美联储刺激经济的能力降低,等於拿掉一个至关重要的支架--美国曾依靠这个支架从金融危机的谷底复苏.

此外,谁代表共和党赢得总统选举也有关系.分析师预期若罗姆尼当选总统,在减赤进程上将较缓和;但桑托伦则说他计画未来五年削减5万亿(兆)美元预算,那提高了因撙节导致衰退的风险.

赢家与输家:一开始美元和股市可能上涨,因寄望减税和较宽松的监管.问题在於涨势是否能维持.国防、银行、其他金融业和高端零售业类股可能受惠.但最好避开健保类股.

**奥巴马成功连任,民主党控制国会**

考虑到民主党重新夺回众议院控制权面临重重障碍,出现这种结果的可能性大概最低.分析师担心,这个结果可能导致税收和监管增多.

若民主党大胜,可能意味着股息红利税和私募股权公司合伙人个人所得税率都将上升,许多企业的税收漏洞都将被堵住.股市可能因此在新政府就职前下跌.

"债市警卫(bond vigilante)"是否会抛售美国公债,让奥巴马团队感到紧张,或将起到很大程度的决定作用.美国公债若遭抛售,还将加剧信用评级调降之忧.

但是,若公债收益率(殖利率)持低,那麽华府削减支出、解决赤字问题的压力就会缓解."如果债市没有发出很糟糕的信号,人们哪还有动力让自己受这种罪呢?"Potomac Research Group的Valliere说道.

Florance认为这次美国恐怕无法轻松脱身."全球资本市场将要求这类利率调整,以反映投资人在信用和通胀面临的真实风险.美国公债并未让投资者免于这两种风险."

赢家与输家:若对赤字的担忧生根,美国公债和美元将受打击.股市亦可能因增税而下跌.

医疗保健和替代能源板块可能相对表现较佳,投资者预计替代能源行业可能受到赋税优惠和更多补贴政策提振.但若税负上升,奢侈品零售商可能处境艰难;沃尔玛(WMT.N)等折扣连锁店可能表现较佳.(完)

--编译 张涛/王兴亚/张若琪/程琳;审校 王丽鑫/蔡美珍

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