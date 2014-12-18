综述：美国初请失业金数据显示就业继续改善 其他数据喜忧参半

路透华盛顿12月18日 - 美国上周初请失业金人数减少，显示就业市场继续走强。

周四出炉的其他数据显示，美国12月大西洋沿岸中部地区的工厂活动急剧减速，但分析师称制造业保持稳健。此前，11月制造业活动大增。

“今年临近结束之际，经济继续表现坚挺，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 表示。

劳工部公布，截至12月13日的当周，经季节调整后一周初请失业金人数减少6,000人，至28.9万人，华尔街的预估是增至29.5万人。

初请失业金人数四周均值减少750人至298,750人。该数据被视为可剔除每周波动情况，能更好地反映就业市场趋势。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三对就业市场和整体经济给出乐观评估，暗示明年可能开始加息。

美联储周三降低失业率预估。许多分析师预期美联储将在2015年中首次加息。

费城联储在另一份报告中称，12月企业活动指数由前月的40.8降至24.5.指数超过零表明该地区制造业在扩张。

分析师称，11月该指数跳涨严重夸大了制造业力道，12月大幅减速后与其他制造业指标表现一致。

**噪音数据**

“我们怀疑该指数下滑多半也是噪音，并不说明全球放缓正在突然损害到美国制造业，”Capital Economics驻多伦多首席美国经济分析师Paul Ashworth说。

本周稍早纽约联邦储备银行的一份调查显示，本月纽约州制造业活动大幅降温。不过这项信心调查的结果与所谓硬数据并不相符。根据美联储本周公布的数据，11月制造业产出录得九个月来最大增幅。

美国股市在初请失业金数据的推动下走高，同时也得到油价企稳的支持。美国公债价格下跌，美元兑一篮子货币上涨。

上周的初请失业金数据涉及的时间段，正好处在政府12月非农就业报告涵盖的范围内。

11月和12月调查期之间的初请失业金人数四周均值升高，暗示就业岗位在上月激增32.1万个之后，增速有所回落。不过12月新增就业岗位料仍多于20万个。

就业岗位增幅已连续10个月超过20万个，是1994年以来持续以这种势头增长的最长时间。

金融数据公司Markit的报告显示，12月服务业采购经理人指数(PMI)初值降至10个月来低点。不过这项数据的历史很短，并没有被看作是一个可靠的指标。

美国初请失业金人数相关图表： link.reuters.com/dah52w (完)

(编译 杜明霞/李爽/郑茵 审校 张涛/龚芳)

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