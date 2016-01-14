综述：美国一周初请失业金人数上升 12月进口物价大幅走软

路透华盛顿1月14日 - 美国上周初请失业金人数意外上升，但仍符合劳动力市场的健康水平。

周四公布的其它数据显示，12月进口物价连续第六个月下挫，受油价下滑以及强势美元所拖累。数据暗示消费者物价疲软可能令今年的通胀率继续低于美国联邦储备委员会(美联储)设定的2%目标。

劳工部报告称，经季节调整的1月9日止当周初请失业金人数增加7,000人至28.4万，但仍然连续第45周低于30万大关，创1970年代初以来最长纪录。低于30万水准表明就业市场强劲。

“从历史角度看，初请失业金人数仍然较低，今日上午公布的数据除了证明就业市场形势良好以外，并没有其它什么，”巴克莱银行驻纽约经济分析师Jesse Hurwitz说。

分析师原本预期上周初请失业金人数会降至27.5万人。增长可能反映了数据波动情况，因为该数据难以根据假期调整。而且每季开局时初请失业金人数也往往会上升。

初请失业金人数四周均值增加3,000人至278,750人。由于该数据剔除了每周波动情况，所以被认为可以更好地衡量就业市场趋势。

该数据几乎没有影响美国金融市场。美股在震动交投中上扬，美国公债价格涨跌不一。美元指数略微上涨。

就业市场基本摆脱了经济疲态的影响，12月非农就业岗位大增。美元上涨、全球需求不振、企业努力去库存加上能源企业减支，这些因素拖累了美国经济成长。

**进口物价下跌**

在另一份报告中，劳工部表示，12月进口物价继11月下滑0.5%后又下降了1.2%。进口物价在过去18个月中有16个月下滑。2015年全年，进口物价下滑8.2%，为2008年以来最大的历年下滑幅度。

美元大涨和油价挫跌，使得输入型通胀受抑，进而让整体通胀远低于美联储的目标。

美元持续上涨，加上油价徘徊在12年低位，消费通胀今年或许仍将温和。

分析师表示，温和的通胀加上国内和全球经济增长放缓，可能使得美联储在3月政策会议上对升息采审慎态度，尽管劳动市场紧俏。

“进口物价应继续对今年上半年的国内通胀构成拖累。即将公布的数据仍会给3月是否加息增添变数。”Wells Fargo Securities资深经济分析师Sam Bullard说道。

美联储上月将联邦基金利率上调了25个基点，这是近十年来首度加息。

12月进口石油价格重挫10%，11月为下滑3.6%。12月扣除石油的进口物价下滑0.4%，为连续第12个月降低。

过去20个月来美元兑美国主要贸易伙伴货币升值21.7%，使得进口商品更加便宜。

该报告亦显示，12月出口物价下滑1.1%，11月下滑了0.7%。2015年出口物价下滑6.5%，为1983年自该指数首次发布以来最大的历年降幅。

美国初请失业金图表：link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金/非农就业图表：link.reuters.com/juw75w

美国进口物价和油价图表：link.reuters.com/puk86v

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