美国4月数据或表明民众对就业市场复苏有信心

路透华盛顿6月11日 - 美国4月职位空缺数量下降，但更多的人在这个月辞职，这是民众对该国就业市场的缓慢复苏抱有信心的潜在迹象。

劳工部周二称，4月空缺职位从3月的387.5万个下降至375.7万个。职位空缺数量衡量的是就业市场的需求。

4月的辞职人数从3月的209.9万人升至225.1万人。总体上，分析师把辞职人数增长，看作是人们有信心能在别处找到工作的信号。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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