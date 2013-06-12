美国4月数据或表明民众对就业市场复苏有信心

调查：澳洲央行4月会议料维持利率在纪录低位不变
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
路透华盛顿6月11日 - 美国4月职位空缺数量下降，但更多的人在这个月辞职，这是民众对该国就业市场的缓慢复苏抱有信心的潜在迹象。
劳工部周二称，4月空缺职位从3月的387.5万个下降至375.7万个。职位空缺数量衡量的是就业市场的需求。
4月的辞职人数从3月的209.9万人升至225.1万人。总体上，分析师把辞职人数增长，看作是人们有信心能在别处找到工作的信号。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)
路透巴黎3月30日 - 法国一家主要企业家团体MEDEF的主席Pierre Gattaz预计，无论菲永还是马克龙在5月总统大选中胜出，都将会提振投资，目前企业正暂停支出以等候大选结果，同时英国脱离欧盟也会让一些企业进入法国。
3月21-27日对五家设在日本的基金经理进行的这次调查显示，受访者平均打算把模型投资组合中的股票配比提高至38.7%，高于2月时的38.5%。