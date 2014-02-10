美国就业数据好坏参半 美联储或被迫调整政策指引

* 1月失业率降至6.6%，距离美联储设定的门槛仅有一步之遥

* 需要放弃6.5%的失业率政策门槛

* 或将避免把升息与特定目标挂钩

* 可能最早在3月会议上就会调整政策指引

路透旧金山/纽约2月7日 -美国失业率的迅速下降，将促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)新任主席叶伦把调整宽松政策承诺作为首要任务；她很可能会避免将货币政策与就业市场的特定目标相挂钩。

美联储在一年多以前首次承诺，在失业率至少降至6.5%之前不会升息。决策者当时认为这一承诺至少会维持到2015年中期。

美联储现在仍希望让投资者相信，低利率还将持续至少一年；不过在失业率降至6.6%，但就业增长步伐仍不稳定的当下，联储内部围绕如何令外界了解到这一讯息的争论越来越多。

根据近期曾就这一话题表态的美联储官员，央行可能会放弃把政策同特定的失业率目标挂钩的作法。他们还可能再度承诺，在通胀率开始回升向更为正常的水准之前不会升息，并可能强调称，任何政策决定都会考虑到金融环境。

“我们将不得不重新修改它，为研判我们认为在何种时间范围内最有可能(调整政策)提出一些定性的方法，”里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二对记者称。

这种调整最快有望在3月18-19日的议息会议上提出。

表面看，转向更加质化的简洁说法可能显得比较适度。

不过风险很高：决策者现正处于退出庞大的购债计划进程中，但担心如果金融状况过快收紧则美国经济复苏恐会停滞。为确保刺激政策仍然会跟进，美联储计划更加倚重其对投资者的承诺，即升息还是很遥远的事。

拉克尔指出一个可用选项：更加依赖美联储一年公布四次的图表，表中讲明每位委员预估的加息时间，并预测四年后利率将会升至多高水平。

就在美联储去年12月公布的经济预测摘要(summary of economic projections，SEP)中，美联储17位委员中有12人预期明年某个时候将开始收紧政策，这同利率期货市场交易商的预期相一致。

“我要指出的是，SEP充分反映了委员会内部的各方观点，即使我们什么也不说，SEP也会提供很多信息，”拉克尔表示。

在3月的政策会议上，美联储可能干脆不再泛泛地提及利率门槛--包括6.5%的失业率和2.5%的通胀率，而是重申将需要“在资产购买举措结束和经济复苏增强后的相当长时期内”保持宽松政策。

本次会议之后叶伦将召开升任主席之后的首次记者会，届时她可能把投资者的注意力引向SEP。SEP也呈现美联储官员对未来几年失业率、通胀和经济成长的预估。

现在美联储的政策是，将在失业率降到6.5%以下之后“相当长时期”保持近零利率，“尤其是”如果通胀预期保持疲弱的话。

叶伦面临的问题是，如何重写这个所谓的前瞻性指引，而又不会暗示美联储准备放弃对经济的支持。如果给人以为放弃支持经济的印象，可能引发借款成本飙升，从而妨碍经济复苏。

“对市场来说，你不想要的是突然说‘经济变得更好了’，”研究公司Capital Economics的首席北美分析师Paul Ashworth表示。

**门槛方案的来龙去脉**

采用通胀和失业率门槛来管理利率预期的想法，最初源于美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯。他花了一年多时间游说美联储其他官员，称这种方案的效果要好于基于时间的指引方式。美联储在2011年时曾承诺低利率将保持到2013年中期。

到2012年末时，美联储已经两度调整低利率承诺，并将期限延长到2015年中期。就是在那时，埃文斯赢得一位重要人物的态度转变。

当时担任美联储副主席的叶伦担心，承诺的低利率期限每推后一次，都会引发人们对于经济前景的担忧，再度对增加雇佣和支出持谨慎态度--完全和美联储低利率承诺所要达到的效果背道而驰。叶伦公开支持埃文斯的门槛方案一个月后，美联储采纳了这一做法。叶伦认为该做法可以稳定市场。

然而现在，埃文斯也承认叶伦需要考虑修改指引。

美国失业率从一年前的7.9%以及2009年创下的危机后高位10%水准快速下降，让一些人颇感意外。劳工部周五公布失业率已经降到五年低点6.6%，但过去两个月就业岗位增长不到20万个，不足以延续当前经济成长的步伐。

失业率迅速下降，使得美联储官员排斥只是降低失业率门槛的想法。

相反，波士顿联储总裁罗森格伦周四暗示，他们可能强调，在考虑加息时，更广泛的就业市场指标将起到更大作用，比如兼职或丧失信心的劳工人数，或者薪资增长率。

美联储任何政策指引方法的调整都可能产生全球性的影响。美联储决策者必须小心谨慎，以免惊扰市场。

去年5月，伯南克首次表示美联储将很快缩减购债计划；尽管投资者适应了这一设想，但随着美联储开始削减月度购债规模，新兴市场过去几周仍下跌。

“美联储在将资产负债规模降至正常水准的漫长征途中，已迈出两步试探性步伐，”芝加哥Northern Trust首席分析师Carl Tannenbaum表示。

“我认为，这一努力的成功关键取决于美联储与市场的沟通，”他说。“美联储希望平稳有序地使其恢复至正常水平。”(完)

(编译/审校 徐文焰/孙茉莉/张涛/洪曦/李爽/戴素萍)

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