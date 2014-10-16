初请失业金和工业生产数据显示美国经济脉搏仍在有力跳动

路透华盛顿10月16日 - 美国上周初请失业金人数降至14年低点，9月工业生产大幅增长，这些正面信号帮助缓解了外界对于美国经济前景的担忧。

劳工部周四公布，10月11日当周初请失业金人数下降2.3万人，降至26.4万人，创下2000年以来最低水准。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布的另一份报告显示，美国9月工业生产较前月增长1.0%，创下2012年11月以来最大升幅。

这些数据表明，美国经济仍然稳健，劳工市场改善。投资者近日认为，海外成长放缓将拖累美国经济，并迫使美联储推迟升息。周三美国公布的零售销售数据疲弱，助长了全球股市下挫。

但初请失业金报告增强了人们的预期，认为劳动市场的的闲置现象正在减少。此外加上美联储官员的言论，共同阻止了华尔街的跌势。

Amherst Pierpont Securities分析师Stephen Stanley称，“我们实现充分就业了吗？还没有。我们接近了吗？当然。”

美国股市标普500指数.SPX小幅收高，道琼工业指数.DJI进一步下滑。美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR上扬。

苏格兰皇家银行的分析师在报告中称，上周初请失业金人数下降，部分是因哥伦布日假期因素所致。

但美国政府表示，该报告没有特别的影响因素，四周均值也降至2000年以来最低。

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**美国经济一枝独秀？**

周四公布的路透调查显示，分析师仍认为美联储将在明年第二季升息，即便海外经济疲弱的迹象不断增加。

但此项调查基本是在股市最近这波下跌之前完成的，与此同时近期投资者对美国货币政策预期出现大幅转变。利率期货目前显示，预计美联储在2015年10月加息。

圣路易斯联储总裁布拉德在接受彭博电视专访中表示，美联储可能希望购债计划持续时间超过此前预期，以抵御已然较低的通胀率进一步下降的风险。这番言论缓解了投资者的紧张情绪。

但鉴于美国经济的成长趋势，许多分析师表示，预计布拉德的建议不会被采纳。

分析师仍预计美国第三季经济成长环比年率在3%左右，工业生产上升支持了这种观点。

美联储将工业生产增长部分归因于异常的天气因素增加了空调的使用，但制造业产出也全面上升，较前月成长0.5%。

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张的速度放缓，但仍略快于预期。费城联储公布，10月制造业指数下降至20.7，为6月以来最低，高于路透调查预估的20.0，9月为22.5。(完)

(编译/审校 张涛/张荻/李爽/徐文焰)

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