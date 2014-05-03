美国4月就业岗位强劲增长 但劳动力人口锐减是美中不足

* 美国非农就业岗位4月增长28.8万个

* 失业率急跌至6.3%

* 平均时薪和每周平均工时持稳

路透华盛顿5月2日 -美国4月就业岗位增速为逾两年来最快，显示严寒冬季过后，经济成长加速，使美国联邦储备委员会(FED/美联储)能继续以当前的进度在今年晚些时候结束购债计划。

但退出劳动力大军的人口激增，使就业市场的亮丽前景有所失色。劳动力人口减少扶助失业率降至五年半低位6.3%。且薪资增长也停滞不前。

美国劳工部周五公布，4月美国非农就业岗位激增28.8万个，为2012年1月以来最大增幅，超过分析师预期的增加21万。

“这为2月后出炉的一系列经济数据确立的乐观基调再添力证，在此期间公布的数据直指本季度经济成长动能大大增强，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine表示。

3月和2月的数据被上修，就业岗位较初值共计增加3.6万个。

就业数据公布之初，美股和美元上扬，但稍后缩减涨幅，因投资者担忧乌克兰的动荡局势。公债价格攀升。

4月，约80.6万人退出劳动力大军，逆转之前一个月的增长势头。这扶助失业率下降0.4个百分点，至2008年9月以来最低。

上月劳动参与率也下降0.4个百分点，至62.8%，重新跌回去年12月触及的36年低位。

不过，总体来看，数据显示经济力道正不断增强，促使投资者提前对美联储升息时间的预期。

强劲的就业成长以及消费者支出和工业生产等数据显示，首季成长放缓只是暂时现象，主要是因异常寒冷的冬季阻碍经济活动。

美联储周三未理会低迷的首季成长数据，宣布进一步缩减购债刺激规模，称有迹象显示，“近期经济活动成长加速”。

“除失业率骤降外，今日的数据与美联储对就业市场的预期十分吻合，可能意味着联储将在未来的会议上继续以每次100亿美元的幅度缩减月度资产购买规模，”Bank of the West的首席分析师Scott Anderson表示。

**就业市场持续改善**

分析师预计，美国国内生产总值(GDP)第二季增幅将超过3%。上月劳动力人口下降可能是因长期失业福利去年底到期的135万人中，部分人放弃了找工作。

由于不再享受失业福利，他们失去了按照法律要求继续找工作的动力。导致就业参与率下降的另一部分原因是，人口结构发生了改变，以及部分等待退休的人丧失了劳动能力。

“婴儿潮一代进入退休年龄，包括残疾福利在内的各种政府福利是导致劳动参与率下降的原因之一，”加州州立大学海峡群岛分校的经济学教授Sung Won Sohn表示。

但毫无疑问，就业市场状况正在不断改善。一项覆盖范围更广的衡量失业的指标4月降至20年低位12.3%，3月为12.7%，该数据包括希望就业但已停止找工作的人，以及做临时工，但希望增加工作时间的人。

另外，失业时间超过六个月的人口数量上月录得2011年10月以来最大降幅，平均失业时间从之前一个月的35.6周降至35.1周。短期失业率触及4.1%的周期新低。

4月就业岗位全面增长，民间就业岗位增加27.3万个，政府部门就业岗位增加1.5万个。制造业就业岗位增长1.2万，3月增加7,000个。

建筑业就业岗位增加3.2万，3月的增幅为1.7万。未来数月，招聘势头可能放缓，因住宅建设有所降温。

尽管就业岗位劲扬，但4月平均时薪持平，显示经济中的闲置产能仍然较高，缺乏薪资压力。

没有迹象显示存在普遍的薪资压力，”Deutsche Asset & Wealth Management的首席全球分析师Josh Feinman表示，“就业市场仍存在闲置劳动力，就业成本仍无上升的迹象，美联储可能无需急于(升息)。”

上月，每周平均工时持稳在34.5小时，3月从冬季低位反弹。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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