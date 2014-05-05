《热点透视》美国就业成长形势喜人 但生产率提升缓慢拖后腿

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson;编译 许娜

路透纽约5月2日 -美国就业增速越来越快，但生产率增长还不够强劲。周五公布的报告显示，4月非农就业岗位增长28.8万个，此前月份的数据亦上修，这些都令人欣慰。但与就业相比，国内生产总值(GDP)自2010年以来仅缓慢增长，意味着生产率成长一直较为乏力，尤其是与2002年开始的上次经济复苏相比。如果这种情况持续下去，就成问题了。

就业报告美中存在不足，例如就业参与率降至62.8%，重新跌回去年12月触及的36年低位。但考虑到失业率下滑至6.3%，就业报告仍整体乐观，与周三出炉的第一季GDP数据形成鲜明对比。报告显示第一季GDP环比年率初值仅为成长0.1%。

只拿这一段时间的表现来比较，似乎没有说服力。让我们把对照的时间拉长一些，自2010年初以来，经济实质产出累计增长9.2%，同期非农就业岗位总共增加了6.3%。若以每个就业者年均产出增幅来衡量，过去四年生产率仅提高了约0.7%。与2002年至2006年经济复苏期间上升2.2%相比，这样的升幅实在不值一提，甚至连1992年至1996年期间的上升0.9%都比不上。

与此同时，过去四年美国人平均时薪累计仅增长8%，落后于消费者物价上涨8.4%的步伐。加之生产率增长低于平均水平，而且就业报告显示增长的就业岗位集中在零售业和酒店业等低薪行业，因此就算平均生活水平确有提高，改善的幅度也不会很大。随着经济加快增长和就业市场进一步趋紧，这一局面可能会发生改变；但目前来看，就业市场仍受到美国经济复苏持续疲弱的影响。(完)

(译文审校 徐文焰)

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