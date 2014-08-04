《热点透视》美国就业市场稳健复苏 但不能忽视负面事件影响

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson/Richard Beales；编译 洪曦

路透纽约8月1日 - 美国就业稳步成长，只是磕磕绊绊的经济新常态的一个方面。周五公布的数据显示，美国7月非农就业岗位增加20.9万个，失业率小幅增加至6.2%。如果就业市场按部就班地复苏，其他数据也开始逐渐稳固，那么的确会是很理想的状况。不过阿根廷债务违约、地缘冲突以及世界贸易组织(WTO)一贸易协议的搁浅，成为笼罩于市场上空的阴云。美国股票市场周四大幅下跌，全球股市也应声而落。这似乎是在暗示，一旦投资者的目光重新放在负面事件上，将会带来怎样的后果。

美国周二公布的第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长4%，周三的美国联邦储备委员会(美联储/FED)声明对经济的看法比以往更趋乐观。第二季企业业绩表现亦好于分析师预期。迄今为止，标准普尔500指数成份股获利的同比增长率在9%以上。

不过，地缘政治局势并不令人乐观。过去几个月，乌克兰和加沙再度陷入动荡。叙利亚的长期内战看上去有可能扩大到伊拉克。此外，阿根廷周三债务谈判失败，再度走向违约，这是该国过去十三年以来的第二次债务违约。而世界贸易组织一项全球贸易便利化协议，也于周四宣告破裂。

美国股票市场周四下挫2%，似乎是对这些问题做出的反应；不过亦有可能反映出市场对美联储宽松货币政策开始退场的担心。美股回落后，全球市场亦追随走低。

投资者的风险偏好一定程度上取决于其自身的关注点：良性的数据，还是潜在的问题。在平静了一段时间后，美国股市VIX波动率指数已大幅走高。市场应该对所有的信号都作出回应。VIX指数升高，是自满情绪退却的一种体现。终究，即使是最安逸的夏季，也有可能掀起激烈的风暴。(完)

(编译 洪曦; 审校 张荻)

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