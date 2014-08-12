美国就业情况较08年金融危机期间好转 但薪资下降23%--报告

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透8月11日 - 美国市长会议(United States Conference of Mayors,USCM)周一公布的报告显示，2008年经济衰退以来美国就业增长因薪资下降而受挫，失业所在行业雇员薪资平均下降23%。
据USCM报告，2008-9年金融危机期间失业所在行业，尤其是制造业和建筑业，当时平均年薪为61,637美元；USCM代表人口超过三万人的城市。
该报告称，截至今年第二季末，可比行业平均年薪为47,171美元，暗示总收入下降了930亿美元。
这一报告同时显示，大都会地区中的73%家庭年收入不到3.5万美元。
劳工部8月1日公布，美国7月非农就业岗位增加20.9万个，连续第六个月就业增幅超过20个万个，但民间部门薪资大致持平。
就业报告显示，7月平均时薪为24.45美元，较前月只微微上涨了0.01美元，年度增幅为2.0%，与2009年底以来的情况大致相同。
欲浏览报告原文，请点选：www.usmayors.org/(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
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