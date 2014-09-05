美国8月非农就业岗位料强劲增长 连续七个月新增逾20万个

2014年5月29日在南卡罗莱纳拍到的一家工厂的电视组装生产线。 REUTERS/Chris Keane

路透华盛顿9月5日 - 美国8月就业增长或有所加快，失业率可能降至6.1%，为美国经济动能持续提供新的佐证。

路透调查显示，美国8月非农就业岗位预计增加22.5万个。这将是非农就业岗位连续第七个月增长超过20万个，为1997年以来的首次。

美国政府上月公布，7月新增非农就业岗位20.9万个。但分析师预计，6月和7月数据将被上修，与近期数据上修趋势一致。

Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet表示，“这将进一步证明经济在走强，今年稍晚或明年年初将发力。”

劳工部将于周五1230GMT公布8月非农就业报告。该报告通常会为全球金融市场定下基调。

若就业达到预期，将和汽车销售、制造业和服务业等数据一道，为经济增添一抹亮色。

预计第三季经济成长环比年率最高为3.5%，远高于长期成长潜力。分析师的预估值介于2.0%-2.5%。

但仅凭就业强劲增长，还不足以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)提早启动升息。

美联储主席叶伦担忧薪资增长低迷，仍有很多希望全职工作的美国人只能从事兼职，而且仍有美国人处于长期失业状态。

虽然其中很多指标都在改善，但美联储指出，这些因素反而证明，就业市场存在“大量未充分利用”的资源，应该出台刺激性货币政策。

“就业市场的持续好转将会鼓舞美联储，但他们还是希望这些指标出现更明显的改善，表明就业市场产能闲置的情况有所降低，”富国证券资深分析师Sam Bullard称。

**失业率料下降**

8月失业率料自7月的6.2%下滑0.1个百分点。但部分分析师认为失业率有可能上升，因就业前景转亮，吸引部分此前心灰意冷的失业者重返求职大军。

平均时薪料增加0.2%，7月为持平。

之后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)将于9月16-17日召开政策会议。美联储自2008年12月以来一直维持指标利率在近零水准，金融市场预计联储将等到明年中左右才会加息。

美国经济靓丽与欧洲经济低迷形成鲜明对比。欧洲央行周四下调指标利率至纪录新低，以期刺激经济。

美国8月就业增长的情况可能遍布整个经济领域。

路透调查显示，民间部门或增加20.6万个岗位，总体增长多数料来自该部门。7月为增加19.8万。

政府部门就业料增加1.9万。

尽管制造业就业岗位预计连续第13个月增加，但在7月大增2.8万个后，增速可能大幅放缓。7月增长反映出汽车制造商决定让组装线在夏季继续运转。

建筑业就业可能连续第八个月增加，零售业岗位或连续第六个月保持增长。

调查显示，平均每周工作时间或连续第六个月保持在34.5个小时。(完)

(编译 王颖/朱晓军/许娜/王丽鑫； 审校 张荻/郑茵/艾茂林/徐文焰)

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