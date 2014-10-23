综述：美国就业市场保持强劲 制造业活动略为放缓

资料图片：美国丹佛市的一场招聘会，求职者在与招聘人员谈话。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿10月23日 - 上周美国初请失业金人数连续第六周保持在略低于30万人的水平，表明美国就业市场并未因担忧全球经济不断放缓而受到影响。

不过，中国和欧元区经济增长不断放慢，似乎在影响美国制造业活动，Markit周四表示，美国10月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)初值跌至三个月低位。尽管如此，美国制造业仍在稳步增长。

美国劳工部表示，在截至10月18日该周，美国初请失业金人数增加1.7万人，至经调整后的28.3万人。之前连降三周，至2000年来最低水平。

美国初请失业金人数四周均值降至2000年5月来最低水平。四周均值消除了每周的波动性，能更准确地反映就业市场趋势。

“在这些能即时反映经济状况的指标中，并未显示出全球经济成长转弱或市场动荡导致美国增长放缓的迹象，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan说。

另外，金融数据统计公司Markit表示，美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至56.2；路透调查预估为降至57.0。9月终值为57.5。读数在50以上表示经济活动扩张。

新订单增长显着放缓，新出口销售骤降。不过，就业增长仍相当强劲。

“看起来，增速下降是因欧元区、中国和其他新兴市场国家等关键市场成长放缓所致，这打击了美国的出口表现，”Markit的首席经济分析师Chris Williamson说。

欧元区和中国经济增长不断放缓近几周已导致全球金融市场大幅震荡。相反，美国经济活动继续稳定增长，预计第三季经济增长年率将超过3%。

欲浏览美国初请失业金人数图表，请点选: link.reuters.com/dah52w

**关注10月非农就业报告**

美国经济谘商会公布，美国9月领先指标上升0.8%，至104.4，预估为上升0.6%。8月修正后为持平。

“尽管对全球体质的忧虑不断增加，但美国经济仍然稳健增长，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard说。

受经济数据带动，美国公债价格下跌，而美元兑日圆接近两周高位。美股上扬，卡特彼勒(CAT.N)上调全年获利预估，也激励美股表现。

最新初请失业金人数覆盖的时间，正是政府向企业进行月度非农就业岗位调查的时间。

在9到10月进行最新非农就业岗位统计的这段时间内，美国初请失业金人数四周均值减少了1.875万人，预示着最近一个月非农就业岗位将有较为强劲的增长。美国9月非农就业岗位增加24.8万个。

10月11日止当周美国续请失业金人数为235.1万人，为2000年12月以来最低，表明美国失业率将可能进一步下降。美国9月失业率降至6%以下，为2008年7月来首见。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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