综述：美国就业岗位继续保持高速增长势头 失业率降至六年新低5.8%

资料图片：美国丹佛的一场招聘会上的求职者与招聘方。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿11月7日 - 10月美国就业岗位继续保持高速增长的势头，失业率降至六年新低5.8%，表明美国经济抵御住了全球需求放缓造成的拖累。

尽管就业市场状况不断改善，但薪资增长仍然疲弱，暗示美国联邦储备委员会(FED/美联储)将不会急于开始升息周期。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增加21.4万个，尽管有更多美国人重返劳动力大军，失业率仍从5.9%降至5.8%，显示就业市场状况改善。

8、9两月的数据被上修，显示就业岗位在之前报告的基础上累积再增加3.1万个。

“今天的就业报告证实，美国仍是乌云密布的全球经济版图上的一大亮点，”CEB的董事总经理Michael Griffin表示。

路透调查的分析师预计，10月美国就业岗位增加23.1万个，失业率保持在5.9%。

月度就业岗位增幅连续第九个月超过20万，为1994年以来最长，如此强劲的增长势头足以使美国经济在第三季扩张3.5%后继续保持较高的增速。

美联储在上月政策会议上结束了实施了数年的购债计划，在会后发布的政策声明中对就业市场状况的评估相当乐观，称就业市场闲置“正在逐步减少”，弃用了存在“大量”闲置的说法。

不过，仅凭就业岗位稳步增长这一个因素，可能无法说服联储在明年下半年之前升息，因通胀仍然偏低。

**薪资增长仍然迟滞**

在就业市场复苏这块大拼图中，缺失了薪资增长这一块。多数分析师表示，如果薪资不出现大幅增长，美联储将不会急于上调指标利率。

就业数据显示，上月平均时薪仅增长0.03美元，按年增幅仅为2.0%，未能摆脱过去数年的低增长区间。但其他数据开始显示，薪资增长加速。

数据公布后，美国股市小跌，公债价格上涨，主要因投资人认为就业岗位和薪资增长不及预期。欧元兑美元跌至26个月新低。

10月就业报告的分项指标相当令人鼓舞。

劳动参与率和长期失业人数等指标均改善。这是美联储主席叶伦最为关注的指标之一，市场也在密切关注其发展，从中寻找首次升息时间的线索。

10月劳动参与率增长0.1个百分点，至62.8%，在连跌两月后反弹。

就业人口/总人口比率增至59.2%，为2009年7月以来最高。长期失业人口减少至2009年1月以来最低。

一项更全面反应失业情况的指标降至11.5%，为2008年9月以来最低。这项指标包括了那些想工作但已放弃找工作，以及因无法找到全职工作只能打零工的人群。

上月就业岗位增长的情况与最近的大趋势基本一致。民间就业岗位增加20.9万个，制造业就业岗位连续第二个月增长，建筑业就业岗位也跳增。

零售业招聘人数增加2.71万，因零售商店为节日销售作准备。没有迹象显示，新泽西部分赌场关闭影响了休闲和酒店业的就业情况，这些行业的就业岗位增加5.2万个。

政府部门就业岗位增加了5,000个。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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