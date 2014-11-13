综述：美国雇员辞职率上升 为就业市场带来好消息

焦点：日本央行政策会议料提出乐观经济评估 淡化宽松退场臆测
路透东京4月27日 - 随着法国政治疑虑消退，在全球经济乐观气氛回温的激励下，日本央行周四料将维持货币政策不变，并表态认为日本经济复苏动能增强。
路透华盛顿11月13日 - 美国9月雇员辞职率是逾六年来最高，为经济带来好消息。
周四公布的另一份报告显示，上周初请失业金人数上升，但仍接近14年低位，且两个读数也暗示美国就业市场正迈向全面稳健的状况。
美国劳工部公布，9月美国雇员辞职率为2%，相当于大约280万名美国雇员，他们是自愿离职的。
这辞职率为就业市场带来重要信息，有以下两个原因。
一，美国雇员辞职率在2007-09年经济衰退时下降，且较之其他就业市场指标，雇员辞职率反弹较缓慢，反映因雇员对找到前途更好的新工作缺乏信心。一些分析师认为，这扶助令薪资增长迟滞，即使是初请失业金人数回落，因为在雇员转工活动下降的情况下，雇主毋须向优秀雇员大幅加薪，以吸引他们留在公司。
二，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦曾暗示，雇员辞职率是她追踪就业市场复苏进度“仪表盘”的一项指标。
“这肯定为薪资增长带来好消息，”德意志银行首席美国分析师Joseph LaVorgna说。“而且，这是美联储主席正关注的数据，如果她留意，我们也要留意。”
美联储上月对美国就业市场给出正面的看法，称美国劳动市场闲置“逐渐减少”。
周四的报告也显示9月聘雇率上升至3.6%。聘雇率是叶伦关注的另一项数据。9月职位空缺率下跌。该数据本已回到经济衰退前的水平。
美国劳工部周四也公布，截至11月8日该周，初请失业金人数增加1.2万人，至29万人。
初请失业金人数升幅大于分析师预期，不过，初请失业金人数已经连续第九周在30万人以下，显示自2007-09年经济衰退开始企业大量裁员周期已经结束。
“上周失业金人数的升幅不足挂虑，”Pantheon Macroeconomics分析师Ian Shepherdson说，“初请失业金人数在较长时间仍可能接近其目前趋势。”
在劳工部发布这两份报告后，美国公债收益率几无变动。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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