美国11月民间就业岗位大增

2010年4月30日在纽约地铁拍到的通勤上班族。 REUTERS/Lucas Jackson

* 美国11月ADP民间就业岗位增加20.6万个

* 10月成屋待完成销售指数跳涨

* 企业11月计划裁员人数微降至42,474人

* 中西部地区企业活动指数攀升

* 第三季非农生产率环比年率修正後为上升2.3%

路透纽约11月30日电---美国企业11月新增就业岗位数量为近一年来最高,令人们更加谨慎乐观地认为,该国备受打击的就业市场正在迈向复苏.

周三公布的楼市和地区制造业数据优於预期,强化了经济应能避免陷入衰退的观点,尽管经济不太可能快速增长.

ITG Investment Research驻纽约资深分析师Steve Blitz表示,"所有数据均证实,经济在春末夏初放缓之後,已坚定回到2%-2.5%的增速."

即便如此,Blitz补充道,"首先,不应急於认为这些数据说明经济增长正在加速;其次,全球形势仍然非常危险."

欧元区债务危机是美国经济复苏最大的威胁之一,美国经济对冲击性消息仍高度敏感.

**就业形势审慎乐观**

ADP周三公布的全国就业报告显示,民间雇主本月增加20.6万个就业岗位,超越分析师预估的增加13万个.创下2010年10月以来最大增幅.

在周五官方公布非农就业报告之前,这项数据给出了乐观讯息,有些分析师调升其预估.

"在目前的美国经济扩张趋势中,唯一一段相对稳健的就业创造期仅维持了几个月,那是从去年底到今年春天而已,"美国汇丰证券的美国经济分析师Ryan Wang在研究报告中说.

"11月就业岗位增加20.6万个,增加了我们正在接近类似就业创造期的可能性."

疲弱的劳动市场依然是经济复苏的一大阻碍,也是美国总统奥巴马2012年连任之路的重大担忧.

官方的非农就业报告将在周五公布,数据涵盖政府及民间部门,料将显示11月整体非农就业岗位增加12.2万个.

尽管分析师经常参照ADP报告调整自己的新增就业预测数据,但ADP以往的预估表现得参差不齐.

德意志银行把对周五的预估值自12.5万上修至15万,而Capital Economics也把预估值自10万上调至14万.

不过有一位分析师却警告称,ADP的11月数据有过於乐观的倾向,他提醒在周五非农就业报告公布之前不要过於乐观.

"在过去七年中有六年,季节调整因素使ADP的11月数据远高於实际趋势,"High Frequency Economics首席美国分析师Ian Shepherdson在报告中写道.

"在2010和2011年,ADP预测数据较前三个月均值平均高6.4万,因此,如果减去这一部分数字,11月ADP的"实际"数值可能是14万."

Shepherdson称,他仍然坚持自己预测的新增12.5万个岗位.

而Macroeconomic Advisers的Joel Prakken则称,他认为ADP数据中没有受季节因素影响的证据.

"我认为没有任何技术性或季节性的理由来质疑今天的强劲数据,"Prakken在电话会议上对记者表示.Macroeconomic Advisers与ADP共同编写了该报告.

该数据帮助提振美国股市,但投资者更关注央行的举动.三大美国股指都跳涨逾3%,其中道琼工业指数跳涨逾400点.

**楼市和生产率数据表现各异**

与此同时,另一份报告显示,11月美国企业计划裁员人数小幅减少,不过今年迄今的裁员人数已经超过2010年全年.

楼市方面,全美不动产协会(NAR)的成屋待完成销售指数跳涨10.4%,自上月的84.5升至93.3.这是自2010年11月以来的最大单月涨幅.

不过,美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请连续第三周下滑,受累于再融资需求下滑.这减弱了上述报告的利好影响.

11月美国中西部制造业活动增速快於预期,这引发市场预期将於周四公布的全美制造业数据应当出现增长.

美国劳工部公布的数据显示,第三季非农生产率环比年率修正後为上升2.3%,不及此前初估的3.1%,而工资则连续两个季度降低.(完)