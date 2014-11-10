《热点透视》美国就业稳步增长 但薪资停滞不前令人困扰

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson；编译 王丽鑫
路透纽约11月7日 - 美国就业稳步增长，但薪资状况却令人困扰。据周五公布的数据，随着就业岗位增加21.4万个，10月失业率降至5.8%。但薪资却基本停滞不前。
事实上，充分就业不像看起来那么触手可及。实际劳工成本在下降，说明还需等上一段时间，雇主才会觉得有必要提高工资。
美国最新招聘数据依然强劲，包括8月数据上修，10月就业连续第49个月增长，并且经季节调整后增幅连续第九个月高于20万。
失业率也持续下降。对家庭的相关调查，10月就业大增68.3万个。而且就业市场状况全面好转，食品服务、零售、医疗、制造业、服务业、运输和建筑业都在好转。
理论上讲，劳动力供应减少需求增加应会令薪资面临压力。但上月平均时薪仅上涨0.03美元，过去一年涨幅仅为2%。
每周所得确实增长了2.6%，但主要是因为美国人工作时间变长。在消费者物价涨幅类似的情况下，复苏并没有让消费者受益很多。
此外，考虑劳动生产率较一年前上升，实际劳工成本其实下降。平均时薪的涨幅，不能完全补偿产出效率提高0.9%加上1.7%的通胀。
还有美国劳动力大军比例这个棘手的问题。尽管衡量充分就业的传统指标--约5%已近在咫尺，但这个目标具有欺骗性。就业参与率停止下降，但仍只有62.8%，意味着按照历史平均水平，数以百万计的劳动者仍未加入就业大军。
这加剧闲置情况，尤其是长期失业人员可以申请的低技术工作岗位。这导致的加薪压力不足，只会给最近刚由共和党掌控的国会、总统以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)施加更大压力，来解决这一令人困扰的难题。(完)
(译文审校 艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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