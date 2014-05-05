香港《经济日报》：美就业有后劲 退市有快没慢

（5月5日社评）

美国最新就业数据有喜有忧，股市及债市各取所需，惟数据总体反映经济复苏及创造职位续有力，故联储局不会放慢减买债退市以至明年中加息的计划，至于会否提前，则要走着瞧。

储局退市步伐如何很视乎美国经济数据好坏，而当中甚为关键的就业数据却出现参差的情况。上周五公布的新增非农就业职位，不单调高1、2月的数据至均超过20万个，4月政府职位虽只增1.5万，但私人市场大增27.3万个，令4月非农新增职位达28.8万个，远胜市场预期。

然而，4月失业率虽亦报喜，较3月大跌0.4%至6.3%水平，一举跌穿储局本来考虑是否加息的6.5%门槛，但同时就职人数却不增反减7.3万人，此因失业率大跌背后，是劳动参与率亦跌0.4%，即有工作或在找工作的劳动大军减少了80万人。

正因数据有忧有喜，股市与债市各取所需，美股先因职位有力而后虑储局加快退市，周五先升后微跌；美债则担心劳动参与率与通胀偏低，故国债孳息续跌。

排除市场的炒作，股市的看法应更贴近现实。储局无疑关注劳动参与率，尤其储局主席耶伦已强调，不会单看失业率，而要看结构情况包括劳动参与率。

目前美国通胀暂仍偏低，储局未急于加快退市步伐，惟就业市场等数据显示经济续温和增长，若情况继续，储局退市不但不会减慢，更有可能要考虑加快退市步伐，甚或提前加息。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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