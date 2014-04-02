美国民间聘雇活动打破严冬低迷状态 经济再添乐观迹象

* 美国3月民间就业人数增加19.1万人

* 工厂订单2月反弹1.6%

* 出货和库存上升

路透华盛顿4月2日 - 美国企业聘雇活动3月连续第二个月加速，再显经济重拾动能，从而结束冬季因天气因素导致的低迷状态。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国3月民间就业人数增加19.1万人，2月增加的民间就业人数由13.9万人上修至17.8万人。

之前一系列相当乐观的数据表明，随着冬季异常寒冷天气的影响开始消退，美国经济开始加速，让人寄望2014年美国经济将取得近五年前结束经济衰退以来的最佳表现；而聘雇活动强劲的迹象，更增添了这种乐观现象。

“不管怎样，天气因素的影响开始消退，我们开始看到经济动能增加，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

美国政府周五将公布更全面的就业报告。路透调查中的分析师预计，此报告将显示3月非农就业岗位增加20万个，为四个月来最大月度增幅。此次调查是在ADP数据公布前进行的，但许多分析师表示，ADP报告并未改变其预期。

另一份报告显示，3月小型企业招聘连续第六个月增加。全美独立企业联盟表示，3月小型企业平均每家新增雇佣人数0.18人，高于2月的0.11人。

美国10年期公债价格下跌，因有迹象显示招聘活动加快；与此同时，美元指数.DXY走高。美股标准普尔500指数.SPX温和上扬。

就业市场改善的迹象将受到美国联邦储备理事会(美联储/FED)的欢迎。美联储已经开始削减每月购债规模，因对经济抱有信心。

数据显示就业市场表现强劲，可能会增强市场对美联储首次加息时间的猜测。自2008年12月以来，美联储一直将指标利率维持在0-0.25%的纪录低位。

“对美联储而言，非农就业岗位若增加20-22.5万个，则将被视为足以证明其当前倾向缩减购债计划及2015年开始收紧政策的立场合理，”道明证券副首席分析师Millan Mulraine称。

欲浏览ADP和美国劳工部就业数据对比图表，请点击： link.reuters.com/fex44t

欲浏览美国工厂订单相关图表，请点击：link.reuters.com/pyb56t

欲浏览美国耐用品订单相关图表，请点击：link.reuters.com/baf65v

**工厂订单反弹**

异常寒冷和大雪不断的冬季，只是拖累2013年底和今年初经济成长的因素之一。企业减少订单并努力应对大量的待售商品亦打压经济成长，同时长期失业救济的到期和食品补贴的削减亦暂时拖累经济。

这些因素料导致第一季经济环比年率增速降至2%以下。2013年第四季经济环比年率为增长2.6%。

另一份商务部报告中亦显示出经济复苏的迹象，2月工厂订单较上月增长1.6%，创9月以来最大升幅。

不过1月工厂订单经修正后为下滑1.0%，降幅大于前值下滑0.7%。

2月工厂库存增加0.7%，为2011年10月来最大增幅。布拉德称这可能是因为其他企业未增加库存，从而导致工厂库存增加。

另一个乐观的经济信号是，工厂出货增长0.9%，增幅为去年7月来最大。(完)

(编译 李爽/许娜/侯向明； 审校 龚芳/徐文焰/张荻)

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