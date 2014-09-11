美国和欧盟拟禁止欧美企业与俄罗斯合作开采非传统油田

路透华盛顿9月10日 - 美国政府消息人士称，美国和欧盟计划阻止艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM.N)和BP Plc (BP.L)等能源巨擘在俄罗斯开采石油。

两名美国官员称，制裁计划拟禁止美国和欧洲企业与俄罗斯合作，在俄国境内北极地区、深海或页岩层进行原油勘探。这两名官员要求匿名，因制裁措施尚未公布。

这些措施将扩大了奥巴马政府7月宣布的制裁，禁止美国和欧盟企业在非传统油田进行任何能源服务和技术合作，之前的制裁只是禁止这些地区的部分技术。一名消息人士称，这些举措显示了“初步设想”。

俄罗斯是全球最大的石油生产国之一，欧洲的能源主要来自该国。不过其传统油田在衰落，因此必须开发西伯利亚和北极边远地区资源，以维持产量。

艾克森美孚在2011年与俄罗斯企业Rosneft Oil(ROSN.MM)签署32亿美元的协议，在北极地带进行开发。据信该公司是少数能在这片条件恶劣的深海进行钻探的公司之一。

若实施新制裁，将有碍俄罗斯的前景，因目标将瞄准五或十年后产油的油田。但如果俄罗斯遵守停火协议，将可避免制裁的实施；且还要取决于欧盟的行动等几项因素。

彭博率先报导了前述拟议的制裁。

欧盟外交官表示，欧盟成员国的特使周三未能决定是否因俄罗斯武装干涉乌克兰内战而对其采取新制裁行动，将于周四开会进行讨论。

一旦欧盟对共享能源技术和服务实施新禁令，美国也将采取类似措施，包括禁止美国专业探勘设备和专门技术的出口--目前俄罗斯在这个领域还没有能力自行从事。

美国一位特使上周在布鲁塞尔告诉路透，美方正考虑限制高科技出口至俄罗斯的北极地带能源业。

对开发俄罗斯石油边远地区资源相关的服务和技术实施新制裁将暗示，美国和欧盟“要认真行动了，且直接瞄准俄罗斯未来可能的能源生产增长源头。”前美国总统布什(布希)的白宫能源顾问Robert McNally称。

他审慎表示，唯有欧盟和美国紧密合作，新计划才可能成功。“双方必须确保其他国家不会介入，提供他们将抽走的服务和技术才行。”McNally说。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍)

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