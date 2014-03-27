联储官员称美联储还未讨论何时结束购债--报道

路透3月26日 -美国圣路易斯联储银行总裁布拉德周三表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者还未讨论何时结束购债的具体时机，但暗示量化宽松政策可能在10月至明年1月的任何时候结束。

“何时结束量化宽松政策的时机认识上有些模糊，是不是指在10月？12月？还是明年1月？”布拉德在接受彭博电视专访时表示，“坦白的说，委员会还没有真正讨论过。”

自2008年，美联储一直维持短期利率在近零水准，并已购入超过3万亿美元债券，以拉低长期借款成本和刺激就业成长。

随着失业率较预期更快的下降，美联储目前以“有序的步幅”缩减购债，上周美联储进一步缩减了每月购债规模100亿美元，至550亿美元。

费城联储总裁普洛瑟周二表示，购债计划可能在11月结束，甚至可能在10月。

投资人关注美联储何时结束购债，因联储承诺在结束购债后的“一段长时间内”维持近零利率。而美联储主席叶伦表示，“一段长时间”是指大约六个月。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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