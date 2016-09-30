专访：美国能源特使称OPEC减产协议可能会弄巧成拙

路透华盛顿9月29日 - 美国国务院能源特使Amos Hochstein表示，他对石油输出国组织(OPEC)协议能否长期拉抬全球原油价格没有什么信心，因为美国探钻技术日新月异且全球效率提高意谓着能源市场能从容应对生产商减产。

“我认为这不会起作用，”Hochstein周四接受专访时表示。假以时日，此举导致的油价上涨将会刺激美国产量大幅增加，造成油价因供应过剩而下滑，或者帮助提高美国生产商的市场份额。

“不管哪种结果，对OPEC来说都是弄巧成拙，”Hochstein表示。

Hochstein表示，这种由OPEC带头的油价变动，至少对六个产油国来说可能是危险的，这些国家的经济、服务和社会保障网都建立在石油收入的基础上。

他并未明确提及是哪些国家，但委内瑞拉、安哥拉和加彭都是没有大规模主权财富基金来保护经济抵御低油价冲击的产油国。即使是最大产油国沙特阿拉伯也面临一些难题，因经济停滞造成连续第二年出现预算赤字。

此外，新的化石燃料生产国正试图进入全球市场，像是以色列和塞浦路斯。“这些国家不是现有组织的成员，不会按照旧规则来走，也不希望任何人来告诉它们生产多少以及何时生产。”(完)