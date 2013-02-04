美国能源部长朱棣文宣布将辞职

美国能源部长朱棣文周五宣布将会辞职。朱棣文曾获诺贝尔物理学奖，其任职期间曾因一些大规模政府投资失败而遭到批评。分析人士称，奥巴马可能选一位拥有商业经验或政治影响力的人接替能源部长职位，以便抑制国会对能源部清洁能源支出的批评之声。路透