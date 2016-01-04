切尔西大胜水晶宫 热刺战平埃弗顿

曼联与切尔西互交白卷 阿森纳荣登英超榜首
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
1月3日进行的英超第20轮比赛中，切尔西客场在塞尔赫斯特公园球场 3-0完胜水晶宫，巴西双雄奥斯卡、威廉以及西班牙前锋科斯塔先后进球，这是希丁克上月开始执掌切尔西以来取得首胜。另一场比赛中，热刺客场1-1战平埃弗顿。此轮过后，切尔西积23分，热刺则积36分，落后英超榜首球队阿森纳六分。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透
12月23日NBA常规赛克利夫兰骑士对阵纽约尼克斯的比赛中，乐福贡献23分和12个篮板，詹姆斯拿到24分、9个篮板和5次助攻，一同率骑士主场以91-84险胜缺少主将安东尼的纽约尼克斯队。路透