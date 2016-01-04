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路透中文体育短讯 | 2016年 1月 4日 星期一 18:38 BJT

切尔西大胜水晶宫 热刺战平埃弗顿

1月3日进行的英超第20轮比赛中，切尔西客场在塞尔赫斯特公园球场 3-0完胜水晶宫，巴西双雄奥斯卡、威廉以及西班牙前锋科斯塔先后进球，这是希丁克上月开始执掌切尔西以来取得首胜。另一场比赛中，热刺客场1-1战平埃弗顿。此轮过后，切尔西积23分，热刺则积36分，落后英超榜首球队阿森纳六分。路透

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